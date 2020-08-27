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Son dakika haberleri | Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika haberleri | Atama kararları Resmi Gazete'de
27.08.2020 05:31 | Son Güncelleme: 27.08.2020 05:31

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları ile Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.

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Kaynak: AA

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