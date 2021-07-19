Son dakika haberleri! Asansörde çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberleri! Asansörde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberleri! Asansörde çıkan yangın korkuttu
Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 7 katlı binanın asansör kabininde çıkan yangın paniğe neden oldu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde 7 katlı binanın asansör kabininde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında duman dolan binada dairelerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fuar Mahallesi Güzeldere Sokak Site Caddesi'ndeki Doğangün Sitesi'nde, 7 katlı binanın asansöründe saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 3'üncü kattaki asansör kabininde çıkan yangın sırasında apartmanın içini duman kapladı. Site sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Apartmanın üst katlarındaki dairelerde mahsur kalanlar, gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, binanın 3,4 ile 5'inci katlarında zarar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.Binada mahsur kalanları kurtarmaya yardımcı olan, 15 Temmuz Gazisi Bedri Azbay, sitenin A bloğunda kaldığını belirterek, "Balkonda kahvaltı yaparken, yan binanın katlarında çok miktarda duman fark ettik. Öncelik de itfaiyeyi aradık ve sitedeki birkaç arkadaş ile birlikte binaya girdik. Her tarafı duman sarmıştı. Binanın 3,4 ile 5'inci katlardaki dairelerinde insanlar mahsur kalmıştı. Kısa sürede ekipler geldi ve mahsur kalanları kurtardık. Yangın da kontrol altına alındı. Yangının asansör motoru bölümünden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok" dedi.


Son dakika haberleri! Asansörde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Asansörde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Asansörde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Asansörde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Asansörde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberleri! Asansörde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan

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