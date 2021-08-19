Son dakika haberleri | Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı kapsamında çalışmaları süren merkez viyadüğünden düşen işçi hayatını kaybetti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatı kapsamında çalışmaları süren merkez viyadüğünden düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suların altında kalacak ilçe ve köyler için yapılan viyadük ayağında çalışan Tokat nüfusuna kayıtlı Talip Özkan (45) isimi işçi düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Son dakika haberleri | Artvin'de viyadük inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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