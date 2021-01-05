Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı

Arnavutköy'de geçen yıl eşi Aynur Yünkutay ve çocukluk arkadaşı Murat Olgun'u ormanlık alanda silahla ateş ederek öldüren tutuklu sanık İbrahim Yünkutay, hakim karşısına çıktı. Yünkutay, eşinin telefonunda arkadaşıyla olan arama kayıtlarını gördüğünü belirterek, "Amacım ikisinin de ayağından vurup ailelerinin kapılarına atmaktı" dedi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yünkutay getirildi. Öldürülen Murat Olgun'un eşi Elif Olgun da şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

"EŞİMİN TELEFONUNDAKİ ARAMA KAYITLARINI GÖRDÜM"

Savunmasını yapan sanık İbrahim Yünkutay kan davalarının olduğunu, amcasının da hapiste olduğunu bu sebeple ruhsatsız bir silahının bulunduğunu ve silahı da sürekli yanında taşıdığını söyledi. Sanık Yünkutay, "Tesadüfen eşim Aynur Yünkutay'ın sosyal medya uygulamasında, çocukluk arkadaşım Murat Olgun'un hesabının kayıtlı olduğunu ve arama kayıtlarını gördüm. Bunun üzerine eşimle tartışmaya başladık. Murat'ı arayıp konuşmak istediğimi söyledim. Kahvehanede buluşmak için anlaştık" dedi.

"AMACIM İKİSİNİ DE AYAĞINDAN VURMAKTI"

Sanık Yünkutay "Gittiğimde Murat, 'Burası kalabalık daha sakin bir yere geçelim' dedi. Ben Aynur'un da geleceğini ve onları yüzleştirmek istediğimi söyledim. Eve gidip Aynur'u ve ısrar etmesi üzerine yeğenim Kübra'yı aldık. Daha sonra ormanlık bir alana gittik. Benim amacım ikisinin de ayağından vurup ailelerinin kapılarına atmaktı. Murat'ın ayağına nişan almıştım ki Aynur kendisini onun üstüne attı. O yere yığılırken Murat kaçtı. Peşinden gidip ateş ettim, belinden vuruldu. Bana 'beni öldürme' dedi. Defalarca kez ateş ettim. Murat'ın belinde silah vardı. Ancak onu kullanmasına fırsat kalmadı. O silahı da aldım" şeklinde konuştu.

"ÜÇ ÇOCUĞUM YETİM KALDI"

Şikayetçi Elif Olgun ise, "Benim eşim bana ve çocuklarına aşık bir insandı. Bize çok düşkündü, bu söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Üç çocuğum yetim kaldı. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

"OLAY YERİNE GİDERKEN ŞARKI DİNLETTİRDİ"

Duruşmada, tanık olarak dinlenen sanığın yeğeni Kübra Y., "Dayım olay yerine giderken, 'Kimse konuşmasın' dedi ve araç içerisinde şarkı dinlettirdi" dedi. Mahkeme, sanık İbrahim Yünkutay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

İDDİANAME

İddianameye göre, 3 Ocak 2020'da sanık İbrahim Yünkutay, ilişkileri olduğu gerekçesiyle eşi Aynur Yünkutay ve çocukluk arkadaşı Murat Olgun'u ormanlık alana götürerek silahla vurarak öldürmüştü. Çifte cinayetin ardından Yunanistan'a kaçan Yünkutay, daha sonra tekrar gelerek bu kez Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaralamıştı. Yünkutay, polisin çalışmaları sonucunda cinayetlerden 7 ay sonra yakalanarak 20 Ağustos 2020'de tutuklanmıştı. İddianamede, sanık İbrahim Yünkutay'ın "Haksız tahrik altında tasarlayarak eşini öldürmek" ve "Haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından toplam 36 yıldan 48 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı