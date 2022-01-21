Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada - Haberler
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Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SAMSUN'da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen E.K. (42), kahvehanede tartıştığı arkadaşı F.A.'yı bıçakladı.

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen E.K. (42), kahvehanede tartıştığı arkadaşı F.A.'yı bıçakladı. Olay bir iş yeri kamerasına yansırken, kaçan şüpheli polisi görünce saklandığı evini ateşe verdi. Dumandan zehirlenen E.K.  hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen E.K., çay ocağında oturduğu sırada yanına gelen F.A.'yı henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralayıp kaçtı. Bacağından yaralanan F.A., çevredekilerin yardımıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olaydan sonra suç aletiyle kaçan E.K.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Evinin önünde polisleri gören E.K., kapıyı açmayıp "Buradan gidin, evi yakarım" dedi. Bir süre sonra evi ateşe veren E.K. dumanlar içinde kaldı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen E.K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Samsun
Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri

İlkadım, Polis, Güncel, Haber

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