Son dakika haberi... Tartıştığı arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen E.K., çay ocağında oturduğu sırada yanına gelen F.A.'yı henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralayıp kaçtı. Bacağından yaralanan F.A., çevredekilerin yardımıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.