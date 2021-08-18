Son dakika haberleri | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'nin İncesu ilçesinde, arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki İkranur Türksoy, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 16 yaşındaki İkranur Türksoy, memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesinde toprağa verildi.

Kayseri Adli Tıp Kurumundan alınan İkranur Türksoy'un cenazesi, Yamaçlı beldesine getirildi. Yamaçlı Yeni Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Türksoy, belde mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Türksoy'un yakınları ve çok sayıda belde halkı katıldı. - YOZGAT

Son dakika haberleri | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri | Arkadaşı tarafından öldürülen İkranur, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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