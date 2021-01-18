Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
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Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

18.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:57

Kırklareli'de birlikte kaldığı ev arkadaşı tarafından eve kilitlendiği iddia edilen kadının imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Genç kadın ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Sabah saatlerinde Kırklareli İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında bir kadın arkadaşı tarafından eve kilitlendi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Ev arkadaşı U.C. (26) tarafından evin kapısının kilitlendiği belirlenen G.E. (33) itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri G.E.'yi itfaiye aracıyla bulunduğu yerden kurtardı.

Polis ekipleri, ifadesini almak için G.E.'yi emniyete götürdü.

Genç kadının kurtarıldığı anlardan kareler:

Arkadaşı tarafından eve kitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
Arkadaşı tarafından eve kilitlenen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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