Arama kurtarma köpeği "Girgin" jandarmaya hayat kurtaran operasyonlarda güç katıyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının arama kurtarma köpeği "Girgin", aldığı özel eğitimle 7 yıldır hayat kurtaran operasyonlarda önemli rol oynuyor.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucu aramada "Kaşkır", "Çıtır" ve "Nihgt", tütün tespitinde "Rota", bomba aramada "Gama", enkaz ve çığ altında kalanları kurtarmada "Girgin" isimli köpekler, önemli görev üstleniyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Erciyes Dağı başta olmak üzere kent genelinde 35 göreve katılan "Girgin", yeni görevlere hazır bekliyor.

Arama kurtarma köpek sorumlusu uzman çavuş Sercan Şahin ile sıkı bir dostluk kuran "Girgin", çıktığı görevlerde ve devriyelerde vatandaşların ilgisini çekiyor. "Girgin", insanların sevgisi karşısında onlara patisini uzatarak karşılık veriyor.

Uzman çavuş Şahin, AA muhabirine, "Girgin"in birçok önemli görevde yer aldığını söyleyerek, "Köpeğimle birlikte Kayseri İl Jandarma Komutanlığı emrinde Erciyes Kayak Merkezi ve bölgesinde aktif olarak görev yapmaktayız. Köpeğim bu zamana kadar 35 olaya müdahale etti. Sabah mesaiye başladığımda tel örgüsünden beni görünce havlamaya başlıyor. Günlük eğitiminde hangi programımız varsa onu gerçekleştiriyoruz. Sosyalleşmesi için parklarda da gezinti yapıyoruz. Erciyes Kayak Merkezi'nde sürekli devriye atıyoruz." diye konuştu.

"Girgin" ile aralarında duygusal bir bağ olduğunu anlatan Şahin, "Köpeğim benim en yakın mesai arkadaşım. Onunla bir dost gibiyiz, adeta ailemin bir üyesi oldu." dedi.

Arama kurtarmada köpeklerin önemli rol üstlendiğinin altını çizen Şahin, gelişen teknolojiye rağmen alana ilk olarak köpekleri saldıklarını dile getirdi.

Devriye görevi sırasında bulundukları alanlarda insanların "Girgin"e yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"İnsan hayatını kurtarmak tarif edilemez bir duygu. Biz bu duyguyu bu zamana kadar hep Girgin ile yaşadık. Eğer bir insan hayatını kurtarmışsak Girgin ile beraber seviniyoruz. İnşallah Allah ömür verdikçe bu duyguyu Girgin ile yaşamaya devam edeceğiz. Köpeğim ile vatandaşlarımızın huzur ve güveni için 24 saat görevimizin başındayız."

Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelen Furkan Serkan Ünlü de jandarmanın bünyesindeki arama kurtarma köpeğini turizm merkezlerinde görmenin kendilerine güven verdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün