Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da bir kişi, gece geldiği Arama Kurtarma Derneği'nde (AKUT) biranda dernek üyelerine ve binaya saldırarak dehşet saçtı.

Bursa'da bir kişi, gece geldiği Arama Kurtarma Derneği'nde (AKUT) biranda dernek üyelerine ve binaya saldırarak dehşet saçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde AKUT üyeleri dernek binasında oturduğu esnada yanlarına bir vatandaş gelip oturdu. Çalışanlar yanlarına gelen vatandaşın ne sıkıntısı olduğunu anlamaya çalıştığı sırada şahıs dernek üyelerine saldırmaya başladı. İki çalışan kendilerini binanın içine atarken, binanın önündeki araçlara zarar veren şahıs daha sonra dernek binasının kapısını tekmeleyerek kırıp içeri girdi. Dernek çalışanları ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırgan Muhammet T. etkisiz hale getirildi. Şahıs daha sonra olay yerine çağrılan güvenlik güçlerine teslim edildi.

Arama Kurtarma Derneği çalışanlarının yaşadığı panik ve saldırganın binaya ve araçlara saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - BURSA

Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Buse Varol Derya Uluğ Bülent Serttaş
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Jimmy Durmaz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arama kurtarma derneğinde dehşet yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 11:47:06. #1.14#

title