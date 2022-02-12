Son dakika haberleri! Araçta tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Araçta tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı

AA, Şafak Yel - Güncel
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Son dakika haberleri! Araçta tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı

Son dakika haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçta tartıştığı kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araçta tartıştığı kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Aşık Veysel Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta Hakkı Öz'ün (43) ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.A'nın ifadesinde, kendisini darbetmeye çalışan Hakkı Öz'ü ittirdiğini ancak nasıl öldüğünü bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olay

Aşık Veysel Mahallesi'nde 10 Şubat'ta park halindeki hafif ticari aracın sürücü kapısı önünde boynuna emniyet kemeri takılı şekilde bulunan Hakkı Öz'ün (43) öldüğü belirlenmiş, B.A. gözaltına alınmıştı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Karabağlar, Hakkı Öz, İzmir, Güncel, Haberler

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