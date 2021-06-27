Son dakika haberleri... Apartmanın çatısında çıkan yangın 4 binada hasara neden oldu
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Son dakika haberleri... Apartmanın çatısında çıkan yangın 4 binada hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dört katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dört katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Orhangazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı onarımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesine rağmen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişik binaların çatılarına sıçradı.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle 4 binada hasar oluştu.

Dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Son dakika haberleri... Apartmanın çatısında çıkan yangın 4 binada hasara neden oldu
Son dakika haberleri... Apartmanın çatısında çıkan yangın 4 binada hasara neden oldu
Son dakika haberleri... Apartmanın çatısında çıkan yangın 4 binada hasara neden oldu
Son dakika haberleri... Apartmanın çatısında çıkan yangın 4 binada hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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