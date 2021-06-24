Son dakika haberleri: ANTALYA KAZAK KADIN, 10 GÜNDÜR KAYIP KIZ KARDEŞİNİ ARIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: ANTALYA KAZAK KADIN, 10 GÜNDÜR KAYIP KIZ KARDEŞİNİ ARIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Antalya'da çalıştığı otelden kovulan Kazakistan vatandaşı Azhar Joldassova'dan (46) 10 gündür haber alamayan ablası Guldana Umirbekova (55), hayatından endişe ettiğini söyledi.

Antalya'da çalıştığı otelden kovulan Kazakistan vatandaşı Azhar Joldassova'dan (46) 10 gündür haber alamayan ablası Guldana Umirbekova (55), hayatından endişe ettiğini söyledi.

Muratpaşa ilçesinde Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne giden Guldana Umirbekova, kızkardeşi Azhar Joldassova'nın kaybolduğunu bildirdi. Kardeşinden 10 gündür haber alamadığını söyleyen Guldana Umirbekova, hayatından endişe ettiğini söyledi. Polise verdiği ifadesinde, kız kardeşinin Kumluca'da bir otelde çalıştığını belirten Guldana Umirbekova, 9 aydır kardeşimle birlikte Antalya'dayız. Kardeşimin kullandığı cep telefonu, 14 Haziran saat 13.00'ten sonra kapandı. 19 Haziran tarihinde ise çalıştığı otele gittim ve işten kovulduğunu öğrendim. Otelin, 14 Haziran tarihli kamera kayıtlarını izledim. Kardeşim iş çıkışı bir taksiye biniyor ve yaklaşık 50 metre ilerde taksiden iniyor. Ardından kameranın görüş açısından çıkıyor dedi.

Ortak bir tanıdıklarının kız kardeşini 18 Haziran tarihinde saat 18.00 sıralarında Güllük Caddesi üzerinde gördüğünü ifade eden Guldana Umirbekova, Kız kardeşimin yanında da kızıl saçlı bir kadın varmış. Kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Bulunmasını istiyorum diye konuştu.

Polis, Azhar Joldassova'yı bulmak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: ANTALYA KAZAK KADIN, 10 GÜNDÜR KAYIP KIZ KARDEŞİNİ ARIYOR
Son dakika haberleri: ANTALYA KAZAK KADIN, 10 GÜNDÜR KAYIP KIZ KARDEŞİNİ ARIYOR
Son dakika haberleri: ANTALYA KAZAK KADIN, 10 GÜNDÜR KAYIP KIZ KARDEŞİNİ ARIYOR
Son dakika haberleri: ANTALYA KAZAK KADIN, 10 GÜNDÜR KAYIP KIZ KARDEŞİNİ ARIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
'Açık havada maske takmayı saçma buluyorum' diyen kadın gözaltına alındı
"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Boris Johnson Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: ANTALYA KAZAK KADIN, 10 GÜNDÜR KAYIP KIZ KARDEŞİNİ ARIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 10:28:38. #1.16#

title