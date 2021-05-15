Kamyonet yamaçtan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yamaçtan yaklaşık 200 metre yuvarlanan kamyonetin sürücüsü İbrahim Aslan (39) öldü, yanındaki Volkan Özalp (35) yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yamaçtan yaklaşık 200 metre yuvarlanan kamyonetin sürücüsü İbrahim Aslan (39) öldü, yanındaki Volkan Özalp (35) yaralandı.

?Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Sugözü Mahallesi Soğukoluk Yaylası Çal mevkiinde meydana geldi. Yayladan ilçe merkezine doğru giden İbrahim Aslan yönetimindeki 07 UC 700 plakalı kamyonet, girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araçta bulunan Koru Mahallesi Muhtarı Volkan Özalp kapıyı açıp atladı. Kamyonet, yamaçtan yaklaşık 200 metre yuvarlandı.

Yaralanan Volkan Özalp'ın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler kamyonetin bulunduğu noktaya güçlükle ulaşabildi. Hurdaya dönen kamyonetin yanında İbrahim Aslan'ın cansız bedeni bulundu. Ekiplerin ve kazayı görüp gelen vatandaşların yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yola çıkarılan İbrahim Aslan'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yaralı Volkan Özalp ise ilk müdahalesi sonrası Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Volkan Özalp'in yaralandığını duyan ailesi ve yakınları ise hastaneye geldi. Yaralı Özalp'ın tedaviye alınmasının ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT