Son dakika haberleri... Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 sanığa hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 sanığa hapis cezası

Son dakika haberleri... Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 sanığa hapis cezası
Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da, 8 yıldır süren Gezi Parkı olayları davası, zaman aşımına 1,5 ay kala sonuçlandı.

ANTALYA'da, 8 yıldır süren Gezi Parkı olayları davası, zaman aşımına 1,5 ay kala sonuçlandı. Yargılanan 40 sanık, 8 ay 10 gün ile 1 yıl 8 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da 2013 yılında, 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece ve sonrasında yaşanan Gezi olaylarıyla ilgili 'kamu malına zarar verme', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'yakarak kamu malına zarar verme' suçlarından 40 sanık hakkında açılan dava sonuçlandı. Antalya 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 8 yıl olan zaman aşımının bitimine 1,5 ay kala, 21'inci duruşmada karara bağlandı. 40 sanıktan 14'üne 'kamu malına zarar verme' suçundan 10 ay, 23 sanığa 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 8 ay 10 gün, 3 sanığa da 'yakarak kamu malına zarar verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.Sabıkalı 5 sanık dışında tüm sanıkların cezası, hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi.


Son dakika haberleri... Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 sanığa hapis cezası
Son dakika haberleri... Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 sanığa hapis cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında
Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında
İranlı broker, kaldığı apartın odasında ölü bulundu
İranlı broker, kaldığı apartın odasında ölü bulundu
Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Antalya'daki 'Gezi Davası'nda 40 sanığa hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:25:57. #1.14#

title