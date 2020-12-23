Sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

23.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:16

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte 10 bin dolar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, sahte 10 bin dolar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turizm bölgelerinde piyasaya sahte dolar sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sahte dolarların bir iş yerinde olduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, İ.A, M.A, C.A, N.Ş. ve M.D'yi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramalarda ise siyah poşetlere gizlenen 50'lik banknotlar halinde sahte 10 bin dolar ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu sırada görüntü almaya çalışan gazetecileri zanlıların yakınları engellemeye çalıştı.

Sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Sahte para operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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