Son Dakika | Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü
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Son Dakika | Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü

22.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:26

Son dakika gündem haberi... Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Düzlerçamı Mahallesi Termossos Caddesi'nde seyreden Mehmet Öztürk (60) idaresindeki 07 ACT 12 plakalı otomobil, aynı yönde giden Halil İbrahim Aydın'ın (54) kullandığı 07 KY 355 plakalı traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Direksiyonda sıkışan otomobil sürücüsü Mehmet Öztürk ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Öztürk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi.

Aynı cenaze aracına alınarak Uncalıdaki Mezarlıklar Müdürlüğüne götürülen Aydın'ın cenazesinin Döşemealtı ilçesinde, Öztürk'ün cenazesinin ise Trabzon'da defnedileceği öğrenildi.

Halil İbrahim Aydın'ın ilçede çiftçilik yaptığı, Mehmet Öztürk'ün ise emekli öğretmen olduğu, bir süre önce taşındığı Burdur'dan sıklıkla Antalya'ya gelip gittiği öğrenildi.

Son Dakika | Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü
Son Dakika | Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü
Son Dakika | Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü
Son Dakika | Otomobil traktöre çarptı: 2 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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