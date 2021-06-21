Antalya'da insan tacirlerine operasyonda 6 tutuklama
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Antalya'da insan tacirlerine operasyonda 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da insan tacirlerine operasyonda 6 tutuklama Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen ve jandarmanın operasyonuyla gözaltına 7 şüpheliden 6'si tutuklandı.

Antalya'da insan tacirlerine operasyonda 6 tutuklama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak göçmenlerin yasa dışı geçiş girişimini organize ettiği öne sürülen ve jandarmanın operasyonuyla gözaltına 7 şüpheliden 6'si tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede Suriye uyruklu 16 vatandaşın deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, gece saatlerinde Alanya'nın Seki Mahallesi'nde 16 Suriye uyruklu vatandaşı ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen M.A.A.'yı yakaladı. Yapılan aramalarda 5 bidon mazot, 15 adet şambrel ve 3 adet pompa ele geçirirken, kaçak göçmenler ve şüpheli M.A.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın diğer şüphelilerinin D.K. isimli kadın ile M.K., M.G., A.K., M.Z. ve Suriye uyruklu M.K. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, sahil güvenlik ekiplerinde destek alarak şüphelilerden M.K. ve M.Z.'nin Konya'nın Taşkent ilçesinde diğer şüpheliler D.K., M.G., A.K. ve Suriye uyruklu M.K.'nın Antalya'nın Aksu Çayı bölgesinde tekneyle kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ekipler tarafından göçmen kaçaklığında kullanılan 2 araç ve 1 tekneye de el konuldu. Deniz yoluyla KKTC'ye gitmeye çalışan Suriyeli 16 kaçak göçmen ülkelerine gönderilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk M. Z. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.K., M. G., A. K., D. K., M.A. A. ve M. K. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da insan tacirlerine operasyonda 6 tutuklama
Antalya'da insan tacirlerine operasyonda 6 tutuklama
Antalya'da insan tacirlerine operasyonda 6 tutuklama
Antalya'da insan tacirlerine operasyonda 6 tutuklama
Antalya'da insan tacirlerine operasyonda 6 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak

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