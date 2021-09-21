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Son dakika haberleri! Antalya bölgesinde yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriliyor

AA / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Antalya bölgesinde yangından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek veriliyor

Son dakika haberi... Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğince, Antalya bölgesindeki yangından etkilenen 50'nin üzerindeki köye gidilerek vatandaşlara psikolojik destek verildi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğince, Antalya bölgesindeki yangından etkilenen 50'nin üzerindeki köye gidilerek vatandaşlara psikolojik destek verildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde gönüllü uzman psikolojik danışmanlar tarafından Antalya bölgesinde vatandaşlara sağlanan psikolojik destek hizmeti devam ediyor.

Orman yangınında maddi zararlarının yanında psikolojik etki de yaşayan veya travma sonrası stres görülen vatandaşlara ve çocuklara ulaşan derneğin Antalya şubesi ekipleri ile gönüllüler, psikososyal, psikolojik ilk yardım, psikolojik testler ve danışma faaliyetlerini ücretsiz sağlıyor.

"Can suyu" projesi adıyla başlatılan çalışmalarda bölgedeki 50'nin üzerinde köy ve yüzlerce vatandaşa ulaşıldı. Çalışmalar yangın bölgesinde etkilenen bütün vatandaşlara yüz yüze ulaşıncaya kadar devam edecek.

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri
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