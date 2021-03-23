Son dakika haberi! Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)
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Son dakika haberi! Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)

23.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:13

Son dakika haberi... 'AMACIM EŞİMİ VURMAK DEĞİLDİ'Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken takibe aldığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı tabancayla ateş ederek öldüren, yanındaki H.B. adlı erkeği de yaralayan Besat Doğan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı.

'AMACIM EŞİMİ VURMAK DEĞİLDİ'

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken takibe aldığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Doğan'ı tabancayla ateş ederek öldüren, yanındaki H.B. adlı erkeği de yaralayan Besat Doğan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesi sonrası mahkemeye sevk edilen Besat Doğan, 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Besat Doğan'ın emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Besat Doğan'ın ifadesinde, "4 yıldır cezaevindeyim. İçerideyken Rabia'nın uyuşturucu kullandığını öğrendim. Cezaevinden izinli çıktığım sürede eşimi uyuşturucudan kurtarmak için uğraştım. Bir haftadır eşimle birlikte yaşıyorduk. Olay günü Kestel bölgesinde bulunan Rabia'nın akrabasına ziyarete gittik. Rabia burada huzursuzluk çıkardı, bunun üzerine ben aracımla oradan ayrıldım. Rabia'nın jandarmaya gittiğini daha sonra öğrendim. Jandarma karakolunun önüne gittim. O sırada Rabia'yı onu uyuşturucuya alıştırdığını düşündüğüm H.B. ile motosiklete binerken gördüm. H.B. beni gördü ve sırıtarak baktı. Bunun üzerine sinirlenerek arkadan aracımla takip ettim. Benzinliğin önüne geldiğinde araçta bulunan silahı alarak H.B.'ye doğru ateş ettim. Motosikletin üzerinden ikisinin de düştüğünü gördüm. H.B. kaçmaya başladı. Ben de araçtan inerek H.B.'nin arkasından gittim. Bu sırada Rabia elimdeki tabancaya sarıldı ve gitmeme engel oldu, o sırada yaşanan arbedede silah birkaç el ateş aldı. Rabia yere düştü. Ben tekrar H.B.'nin peşinden gittim. Birkaç el daha ateş ettim. Daha sonra aracıma binerek olay yerinden ayrıldım. Amacım eşimi vurmak değildi. H.B. isimli şahsın eşimden uzak durmasını sağlamak için onu vurmak istedim ama öldürmek istemedim" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada Rabia Doğan, yakınlarının gözyaşları arasında Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan Hanönü Mezarlığı'na toprağa verildi.


Son dakika haberi! Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)
Son dakika haberi! Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)
Son dakika haberi! Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)
Son dakika haberi! Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)
Son dakika haberi! Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)
Son dakika haberi! Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)
Son dakika haberi! Antalya'da, eşini tabancayla vurarak öldüren koca adliyede (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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