Son dakika haberleri... Antakya'da bir lise "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı Son dakika haberine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bir lise, hijyen ve öngörülen diğer şartları yerine getirerek Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir lise, hijyen ve öngörülen diğer şartları yerine getirerek Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazandı.

Hatay Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Kılınç, AA muhabirine, gerekli şartları yerine getirdiklerini ve belgeyi almaya hak kazandıklarını söyledi.

Okul açıldığında öğrencilere gerekli eğitimlerin verileceğini ve hijyen kurallarına uygun şekilde hazırlıkları yaptıklarını anlatan Kılınç, "Gerekli uyarıları levha ve yönlendirmelerle gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra okul içerisine sensörlü musluk ve çöp kovaları ile atık olarak kullanılacak maskeler için geri dönüşüm kutuları yerleştirdik. Genelge çerçevesinde eğitim ve öğretim için tüm tedbirleri aldık ve okulumuz eğitime hazır hale geldi." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Yakup Biçici de Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan protokol neticesinde "Okulum Temiz Belgesi" alma sürecinin başladığını anımsatarak, kentteki tüm okulların eğitime hazır hale gelebilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA