Son dakika haberleri | ANKARA Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki
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Son dakika haberleri | ANKARA Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki

Son dakika haberine göre Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepkiKAMU bankalarının tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasını başlatması ile birlikte konut fiyatları bir anda arttı.

05.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:07

Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki

KAMU bankalarının tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasını başlatması ile birlikte konut fiyatları bir anda arttı. Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, konut fiyatlarındaki ciddi artışa ilişkin birçok şikayet aldıklarını belirterek, "Fırsatçılık yapan, karaborsacılık yapan veya açgözlülük yapanların eninde sonunda hukuk yakasına yapışır" dedi.

Kamu bankaları konut sahibi olmak isteyenler için tarihin en uygun koşullu kampanyasını açıklarken, başvurular da başladı. Sıfır konutta kredi faizi 0.64'e, ikinci elde 0.74'a çekilirken, 12 ay ödemesiz 15 yıl vade imkanı sunuldu. Faiz oranlarının düşmesini fırsat bilen gayrimenkul sahipleri de konut fiyatlarına zam yaptı. Bazı konutlarda yüzde 30'lara varan artış oldu. Birçok kişi bu duruma tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada konut fiyatlarındaki fahiş artışa tepki gösteren kullanıcılar, denetim yapılmasını istedi. Birçok kişi de Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) başta olmak üzere çeşitli kurumlara başvurarak şikayette bulundu.

'FIRSATÇILIK YAPMAYA ÇALIŞANLAR VAR'

KDK Başkanı Şeref Malkoç, salgın sürecinde ekonomik sıkıntıların çözümü için kamu bankalarının ve devleti yönetenlerin ciddi önlemler aldığını söyleyerek, "Takip ettiğimiz kadarıyla ev almak isteyene, araç almak isteyene, evinin eşyalarını yenilemek isteyene veya tatile çıkmak isteyen veya işletmesini daha iyi çalıştırmak isteyenlere son derece uygun şartlarda maddi destek sağlıyorlar. Bu güzelliği yaşarken bir taraftan da bir bakıyorsunuz ev fiyatları, araç fiyatları veya benzeri eşya fiyatları bir hayli yükselmiş. Fırsatçılık yapmaya çalışanlar var. Bunların sayıları çok fazla değil; ama iyilik gibi kötülük de bulaşıcı. Biri diğerine bakıyor, 'bu yaptı bende yapayım' diye gereksiz yere fiyat artışına sebep oluyor. Bu tamahkarlıktır, bu açgözlülüktür, bu karaborsacılıktır. Şunu açıkça ifade edeyim ki; bu toplum açgözlülüğe, tamahkarlığa, fırsatçılığa hiçbir zaman imkan vermez" dedi.

'YASAL YOLLARDAN ŞİKAYET ETSİNLER'

Başdenetçi Malkoç, KDK'ya bu noktada şikayetlerin geldiğini; ancak kurum olarak idarenin işleyişini denetlediklerini, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki bu alışverişi denetleme imkanlarının olmadığını aktardı. Başdenetçi Malkoç, "Şunu tecrübeyle biliyoruz ki fırsatçılık yapan, karaborsacılık yapan veya açgözlülük yapanların eninde sonunda hukuk yakasına yapışır. Dolayısıyla bir müddet sonra o yaptığından pişman olur. Bu kadar kredi bollaştı insanımıza imkan tanındı, 'ben 10 kuruşluk malımı nasıl 20 kuruşa satarım' diye hesap edenler bugün öyle düşünebilirler; ama yarın akılları başlarına geldiğinde pişman olacakları işleri yapmasınlar. Çünkü Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk mekanizmaları işliyor. Eninde sonunda bunun hesabını verirler" diye konuştu.

Vatandaşlara da önemli görev düştüğünü anlatan Malkoç, "Bu fırsatçıları yasal yollardan şikayet etsinler. Bununla ilgili birçok kamu kurumu var veya bize müracaat ettiklerinde biz gerektiğinde savcılıklara göndeririz veya o kurumlara göndeririz. Bu konuda toplumun duyarlılığına ihtiyacımız var. Biz eğer duyarlı, sorumlu vatandaş, yurttaş olursak fırsatçılar istediklerine ulaşamazlar" ifadelerini kullandı.

'FİYAT ARTIŞI OLMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan da bankaların konut kredilerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimini gerçekleştirdiğine vurgu yaparak, "Vatandaşın bu pandemi dolayısıyla beklettiği alımların üstüne bu indirim gelince vatandaş yoğun bir şekilde gayrimenkul talebi oluşturmaya başladı. Zaman zaman 1'inci el konutlarda şikayetler bize ulaşıyor; ama çok uzun zamandır fiyatlar yerinde duruyordu. Şimdi bu faiz oranlarıyla doğal olarak fiyatlarda biraz artış olacak. Olmaması için biz elimizden gelen mücadeleyi ediyoruz. Vatandaşı bu anlamda bilgilendirerek, 'sorumlu emlak danışmanlarıyla çalışın, onlar gayrimenkulün gerçek fiyatını tespit etsinler, yanılmayın' diyoruz" dedi.

'BAZI YERLERDE KANTARIN TOPUZU KAÇIYOR'

Gayrimenkul Danışmanı Atilla Özer de 2019-2020 Nisan aylarının kıyaslandığında konut satışlarının Türkiye genelinde büyük illerde yüzde 55 geriye gittiğini, bunun pandeminin getirdiği bir sonuç olduğunu ifade etti. Danışman Özer, "Devlet tabiri caizse kesenin ağzını açmış durumda. Bunları değerlendirmek lazım, bunu iyi bir fırsat olarak görüyorum. Buna bağlı olarak konut fiyatlarında yüzde 10-20 arası bir artış görüyoruz. Aslında bakarsanız bu doğru orantılı. Ama bazı yerlerde kantarın topuzu kaçıyor olabilir. Bazı mülk sahipleri fiyatlarını daha yukarıda belirlemiş olabilir; ama uzun süredir de üzerine koyulmayan ertelenmiş bir fiyat yüklemesi de vardı. Ancak bu aralar telefonlarımız çok çalıyor, 'eski ilanlarda fiyat buydu şu anda bu oldu' diyenler var. Bazen olması gerekenin üzerinde fiyat artışları olabiliyor. Bazısı bunu normal karşılıyor. Sonuçta alıcıyla satıcı arasında bir ortak nokta bulunuyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri | ANKARA Tarihin en uygun koşullu konut kredisi kampanyasında fırsatçılığa tepki

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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