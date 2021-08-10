Son dakika haberleri: Ankara Şehir Hastanesi "anne dostu hastane" ödülü aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Ankara Şehir Hastanesi "anne dostu hastane" ödülü aldı

Son dakika haberleri: Ankara Şehir Hastanesi 'anne dostu hastane' ödülü aldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ankara Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede "Anne Dostu Hastane" ödülüne layık görüldü.

Ankara Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede "Anne Dostu Hastane" ödülüne layık görüldü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, hastanede düzenlenen ödül takdim programında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde çalışmalarını başarıyla tamamlayarak "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazanan Ankara Şehir Hastanesi'nin Koordinatör Başhekimi Operatör Doktor Aziz Ahmet Surel ve emeği geçenleri tebrik etti.

Yıllar içinde hastanelerin doğumhanelerinin kalitesinin artırıldığına işaret eden Aydın, şehir hastanesinde de annelere en iyi şartların sağlanmasına devam edileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma da Ankara'da 2016'da Polatlı Devlet Hastanesi ile Beypazarı Devlet Hastanesi, 2017'de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin "Anne Dostu Hastane" unvanı aldığını hatırlattı.

Ankara'da bu unvanı alan dördüncü hastane olan Ankara Şehir Hastanesi'ni tebrik eden Akelma, "Bu sertifikasyon sürecinin sadece sertifika ile kalmaması gerekiyor. Bu süreç, yoğun bir eğitim dönemi ve hasta bakım felsefesinin değişimini gerektiriyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu sürecin bundan sonra da devamını bekliyoruz." dedi.

Akelma, bu sürece katkı verenlere teşekkür etti.

Törende, Ankara Şehir Hastanesi'nin Koordinatör Başhekimi Surel ile Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakan Yardımcısı Aydın, Surel ile Tekin'e "Anne Dostu Hastane" plaketi takdim etti.

"Anne Dostu Hastane" programı

"Anne Dostu Hastane" programı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 2010'da geliştirildi ve kriterleri belirlendi.

Program kapsamında, anne sağlığı ve doğum hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik, doğumun ideal koşullarda tek kişilik odalarda, en az müdahale ile normal olarak gerçekleşmesinin sağlanması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede 100 tam puan alan Ankara Şehir Hastanesi Ankara'da 4'üncü, Türkiye'de 78'inci "Anne Dostu Hastane" oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Yonca Evcimik Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Ankara Şehir Hastanesi "anne dostu hastane" ödülü aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:28:58. #1.15#

title