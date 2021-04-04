Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı
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Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da, terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, terör örgütü PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçmiş yıllarda Suriye'de PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri sırada yakalanarak gözaltına alınan ve etkin pişmalıktan yararlanan teröristlerin ifadeleri üzerine yabancı uyruklu 4 teröristin kentte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari diğer kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü dökümü:

Şüphelilerin yakalanması 

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Ankara'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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