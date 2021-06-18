Ankara'da fabrika yangını
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Ankara'da fabrika yangını

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapılan fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Fabrikadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

1.5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yaralanan olmazken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni, inceleme sonucu belirlenecek.

Ankara'da fabrika yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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