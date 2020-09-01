Son dakika haberleri! Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını öldürdü
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Son dakika haberleri! Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını öldürdü

Son dakika gelişmesine göre BURSA'da 4 çocuk babası Hamza Kara (36), işe gitmek için yürüdüğü sırada husumetlisi Enes T. (22) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak, öldürüldü.

Son dakika haberleri! Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını öldürdü
01.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:08
BURSA'da 4 çocuk babası Hamza Kara (36), işe gitmek için yürüdüğü sırada husumetlisi Enes T. (22) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan Enes T. ifadesinde, Hamza Kara'yı, 2 yıl önce öldürülen amcasının intikamını almak için vurduğunu söyledi.

Olay, dün sabah, Kestel ilçesi Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. Hamza Kara, işe gitmek için evden çıktı. Arabasına doğru yürüdüğü sırada, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından vurularak, öldürüldü. Saldırgan koşarak kaçarken, mahalleli, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Kara'nın sırtına 4 mermi isabet ettiğini belirledi.Kara'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespiti ile yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Kara ailesinin, başka bir aile ile kan davası olduğunu belirledi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, husumetli aileden Enes T.'nin sabah saatlerinde Kara'nın evinin yakınlarında olduğunu saptadı. Enes T., evinde yakalanarak, gözaltına aldı. Cinayette kullanılan tabanca da ele geçirildi.'İNTİKAM ALMAK İÇİN UYGUN ZAMANI BEKLEDİM'Emniyette verdiği ifadesinde Hamza Kara'yı öldürdüğü itiraf eden Enes T., "Hamza Kara'nın babası ve bir yakını, 2 yıl önce amcamı öldürdü. Bu olayı kendime yediremiyordum. 2 yıl boyunca plan yaptım ve Hamza'dan intikamımı almak için uygun zamanı bekledim. Birkaç gün evden çıkış saatlerini takip ettim. Sabah evden kaçta çıkıp işe gittiğini belirledim. Olay anında da arabasına yürüdüğü sırada, arkasından 4 el ateş ettim. Sonra kaçtım. Evime gelip üzerimdeki kıyafetleri değiştirdim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


- Kestelbursa

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Kaynak: DHA

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