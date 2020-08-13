Son dakika haberleri | 'Altın Şehir'de özlem bitti
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Son dakika haberleri | 'Altın Şehir'de özlem bitti

Son dakika haberi... 8 yıldır özlemle beklenen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri | 'Altın Şehir'de özlem bitti
13.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:24

8 yıldır özlemle beklenen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temel atma töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bölgede inşa edilen 451 konutun temelleri törenle atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Kurum, temeli atılan yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedelli Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki konutların, 2021 sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Özlem yerini heyecana bıraktı

Cinderesi bölgesinde özlem bitti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın çalışmalarıyla son bulan özlem, artık yerini heyecana bıraktı. Bölgede hak sahiplerinin 8 yıldır beklediği 451 konutun temelleri atıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımlarıyla gerçekleştirilen temel atma töreni coşkuyla gerçekleşti.

Geleneksel ve modern bir arada

Uzun yıllardır çözüm bekleyen ve Başkan Balcı'nın göreve geldiği günden itibaren üzerinde yoğun mesai harcadığı Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konutlar yükselmeye başladı. Başkan Balcı, yatay mimariye de uygun olarak hayata geçirilen örnek dönüşüm projesinin Altındağ'a güneş gibi doğacağını söyledi. Başkan Balcı ayrıca bölgenin adının "Altın Şehir" olarak değiştiğini de hatırlattı.

Başkan Balcı "Vatandaşlarımızın yıllardır devam eden özlemi, modern konutlarına duydukları hasret sona erdi, yerini heyecana bıraktı. Görüyorum ki; hak sahibi vatandaşlarımız hem çok sevinçli, hem de çok heyecanlı. Bunu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Ne yapıyorsak Altındağlı kardeşlerimizin yüzünü güldürmek için yapıyoruz" dedi.

"Kısa sürede kararlı adımlar attık"

Başkan Balcı, "Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. 'Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hak sahipleri mutlu, biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı bölgede yapılan çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

"Göreve gelir gelmez ilk olarak, hem evleri yıkılan hem de başka yerlerde kira ödemek zorunda kalan ve dolayısıyla çok zor şartlarda yaşayan hak sahipleri için kira yardımı başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, hak sahipleri kira yardımlarına kavuştu. Biz de bir yandan proje ve ihale çalışmalarına başladık. Yatay mimariye uygun proje çalışmamızı bitirdik, ihale süreci de kısa sürede tamamlandı. İlk kazmanın vurulabilmesi için ekiplerimiz aylarca, sabır ve emekle imar yollarını açtılar. İlk olarak; 1829, 1812 ile 1807'nci cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok kısa sürede kazmayı vuracak, temelleri atacağız demiştik. Şükürler olsun, mahcup olmadık. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız. Başkentimizin manevi mimari Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin doğup, yaşadığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizi ilan ettiği ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımızı yazdığı Ankara'nın kalbi Altındağ'a da bu yakışır."

"Vizyon projeler Altındağ'dan çıkacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı konuşmada, Altındağ'daki projeyle, içerisinde 2 binden fazla vatandaşın yaşayacağı modern konutların inşa edileceğini söyledi. Yapılacak konutların hayırlı olmasını dileyen Kurum, Türkiye'nin geleceği için çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Kurum, Altındağ'da, Ankara'yı 2023'e, 2023'e, 2071'e taşıyacak vizyon projeleri Altındağ Belediyesiyle birlikte yürüttüklerini dile getirerek, Altındağ'daki projelerin 4 etaptan oluştuğunu, tarihin, kültürün ön plana çıkarıldığı çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını belirtti. Tescilli binaları ortaya çıkaracak projeler yürüttüklerini anlatan Kurum, projenin ilk etabının Ankara Kalesi ve çevresini kapsadığını, ikinci etapta Hergelen Meydanı'nın bulunduğu bölgeyi belirlediklerini, üçüncü etabın Ulus'taki "Yahudi Mahallesi" olarak bilinen bölgede uygulanacağını, dördüncü etabın ise belediye binasının bulunduğu alanı kapsadığını söyledi.

"2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız"

Bakan Kurum, "Temellerini bugün attığımız projemizi kısa zamanda yapıp, Cinderemize, Altındağımıza kazandıracağız. Projemizin yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedeli var. Toplamda 358 hak sahibi için 3+1, 87 hak sahibi için 2+1 daire yapıyoruz. Projemizi 2021 yılının sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.

"Kira ve taşınma yardımı yapacağız"

Kira yardımı ve taşınma yardımlarına devam edeceklerini belirten Bakan Kurum, "Projemiz yatay mimari esaslı olacak, binalarımız zemin+5 katı geçmeyecek, yöresel unsurları ihtiva edecek ve hiçbir şekilde mahallemize dışarıdan ek başka bir nüfus gelmeyecek. Mahalle kültürünü koruyacak, vatandaşlarımızı, esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Temel atma töreninde, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, belediye meclis üyeleri ve hak sahibi vatandaşlar da hazır bulundu. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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