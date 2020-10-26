Son dakika haberleri! Almanya'da son 24 saatte 8 bin 556 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri! Almanya'da son 24 saatte 8 bin 556 yeni koronavirüs vakası

26.10.2020 20:05 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:09
Son dakika haberleri! Almanya'da son 24 saatte 8 bin 556 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberine göre Almanya'da son 24 saatte 8 bin 556 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Almanya'da son 24 saatte 8 bin 556 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 446 bin 193'e ulaştı.

Almanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 556 kişide daha virüs tespit edildiği, 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 446 bin 193'e, toplam can kaybı ise 10 bin 164'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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