Son dakika haberleri: Almanya'da öğrenciler Karadeniz Bölgesi'ndeki sel mağdurlarına harçlıklarıyla destek oldu
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Son dakika haberleri: Almanya'da öğrenciler Karadeniz Bölgesi'ndeki sel mağdurlarına harçlıklarıyla destek oldu

Son dakika haberleri: Almanya'da öğrenciler Karadeniz Bölgesi'ndeki sel mağdurlarına harçlıklarıyla destek oldu
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Lülsdorf beldesinde 7-11 yaş arasındaki Kuran kursu öğrencileri, Türkiye'de yaşanan sel felaketinde mağdur olanlar için başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulundu.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Lülsdorf beldesinde 7-11 yaş arasındaki Kuran kursu öğrencileri, Türkiye'de yaşanan sel felaketinde mağdur olanlar için başlatılan yardım kampanyasına katkıda bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Lülsdorf Selimiye Camisi öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sel felaketlerinde mağdur olanlara bağışladıkları için duydukları mutluluğu dile getirdi.

Lülsdorf Selimiye Camisi Kadınlar Kolu Başkanı Semiha Şişman, çocukların yardımlaşma duygusunun bu yaşta geliştiğine işaret ederek, "Kendileri küçük ama yürekleri kocaman yavrularımızın gösterdikleri yardım seferberliği, bu muhabbeti ve duygusu oldukça inşallah yaralar en kısa zamanda sarılacak. Onlara yardımlaşma ve paylaşma hassasiyetini kazandıran velilerine, hocalarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Yardım organizasyonunun öncülerinden İlhami Altınay da çocukların biriktirdiği harçlıkları, en kısa zamanda DİTİB aracılığıyla sel mağdurları için başlatılan yardım kampanyasına göndereceklerini belirtti.

Son dakika haberleri: Almanya'da öğrenciler Karadeniz Bölgesi'ndeki sel mağdurlarına harçlıklarıyla destek oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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