Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19'a karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler genişletilecek
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Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19'a karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler genişletilecek

15.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:14

Son dakika gündem haberi... Mağaza kuyruğunda bekleyen insanlar Mağaza girişinde ateş ölçümü yapılması BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler yarından itibaren genişletilecek.

Mağaza kuyruğunda bekleyen insanlar

Mağaza girişinde ateş ölçümü yapılması BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler yarından itibaren genişletilecek. 2 Kasım'da yürürlüğe giren tedbirlerin vaka sayılarının düşürülmesi için yeterli olmamasının ardından alınan kararlar doğrultusunda temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm mağazalar kapalı tutulacak. Vatandaşlar, tedbirlerin genişletilmesinden önce mağazalara akın ederek yoğunluğa sebep oldu. Bazı mağazaların girişinde görevliler tarafından ateş ölçümü yapıldı.

Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19'a karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler genişletilecek
Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19'a karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler genişletilecek
Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19'a karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler genişletilecek
Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19'a karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler genişletilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamid Hoşbaş

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