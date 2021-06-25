Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
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Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca - Haberler | 3. Sayfa

- Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı bir şahıs tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaraladı.

- Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

WURZBURG - Almanya'nın Würzburg kentinde bıçaklı bir şahıs tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaraladı.

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Yukarı Franken bölgesinde yer alan Würzburg kentinde bıçaklı bir şahıs, çevredeki vatandaşlara saldırdı. Olaya ilişkin Würzburg polisi tarafından yapılan açıklamada, bıçaklı siyahi şahsın saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazılarının durumunun ağır olmak üzere 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Olaya müdahale eden polis, saldırganın ayağından vurularak etkisiz hale getirildiğini ve gözaltına aldığını açıkladı. Saldırgana yardım eden başka biri olup olmadığını araştırdıklarını belirten polis, şu anda herhangi bir tehlike olmadığını bildirdi.

Öte yandan olayın yaşandığı bölge, polis ekipleri tarafından araç ve insan trafiğine kapatıldı.

Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca

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