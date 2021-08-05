Son dakika haberi! Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberi! Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor İzmir'in Aliağa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye sevk edilen Aliağa Belediyesi iş makinelerince müdahale ediliyor.

Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye sevk edilen Aliağa Belediyesi iş makinelerince müdahale ediliyor.

Yangın, akşam saat 18.00 sıralarında Eski Karaköy Mahallesi'nde bulunan Güzelhisar Barajı yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 2 arazöz ve Aliağa Belediyesi iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ederken, makilik alanda otlayan bir küçükbaş sürüsünün ise ekipler tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi! Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi! Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi! Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi! Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Hakkı Ergün

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