Son dakika haberi! Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri... Aliağa'da makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor İzmir'in Aliağa ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye sevk edilen Aliağa Belediyesi iş makinelerince müdahale ediliyor.