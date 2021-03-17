Son dakika haberi | Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular
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Son dakika haberi | Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular

17.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:01

Son dakika haberler: Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evdeki şahıs tarafından öldürülen genç avukat için Kocaeli Adliyesi'nde toplanan Kocaeli Barosu Başkanı ve avukatlar, saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için...

Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra için gittiği evdeki şahıs tarafından öldürülen genç avukat için Kocaeli Adliyesi'nde toplanan Kocaeli Barosu Başkanı ve avukatlar, saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacaklarını açıkladı.

Gebze'de icra için gittiği bir evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukatın Kocaeli'deki meslektaşları, saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için davaya müdahil olma talebinde bulunacak. Kocaeli Barosu yönetimi ve baro üyesi avukatlar, Gebze'de icraya gittiği evde öldürülen 27 yaşındaki avukat Ersin Arslan için Kocaeli Adliyesi önünde bir araya geldi. Adliye merdivenlerinde saldırıyı kınayan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, yaptığı açıklamada davaya müdahil olma talebinde bulunacaklarını söyledi.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Arslan'ın kendilerine tarifsiz bir acı verdiğini söyleyen Candemir, "İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y.Y. kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Daha ne kadar öldürüleceğiz?" dedi.

Saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için davaya müdahil olma talebinde bulunacaklarını belirten Candemir, "Gebze'de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor; Gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi | Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular
Son dakika haberi | Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular
Son dakika haberi | Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular
Son dakika haberi | Genç avukatı öldüren saldırganın en ağır cezayı alması için tek yürek oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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