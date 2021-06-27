Son dakika haberleri... Alanya'da sınava geç kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

Gelen son dakika haberlerine göre Alanya'da sınava geç kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün sabah başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne geç kalan adayların yardımına jandarma koştu.

Alanya'da sınava geç kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün sabah başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne geç kalan adayların yardımına jandarma koştu.

Alanya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne geç kalan adayların yardımına jandarma koştu. İlçede sınava girecek bazı adaylar, nüfus cüzdanlarını evlerinde unuttu. Okul çevresinde görevli Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, öğrencileri sınava yetiştirmek için seferber oldu. Öğrenciler Jandarma trafik ekipleri tarafından motorla sınava girecekleri Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'neyetiştirildi. Öğrenciler jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Anak