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Son dakika haberleri: Aksaray'da kaybolan zihinsel engelli kişinin cesedi gölette bulundu

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Aksaray'da kaybolan zihinsel engelli kişinin cesedi gölette bulundu

Son dakika gündem haberine göre Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli kişinin cesedine ulaşıldı.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli kişinin cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Ozancık köyünde ailesiyle yaşayan Musa Köse (57) eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı 20 saat arama neticesinde Köse'nin eşyaları, Cumalı göleti kenarında bulundu.

Aksaray Su Altı Arama Kurtarma ekibi dalgıçlarının yaptığı çalışması sonucu Köse'nin cesedi göletten çıkarıldı.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Köse'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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