Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can...
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Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can...

Son dakika gündem haberi: AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can kaybımız var" AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun il merkezi ve hemen hemen tüm ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası kendilerine 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can...

23.08.2020 01:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 01:30

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can kaybımız var"

GİRESUN - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun il merkezi ve hemen hemen tüm ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası kendilerine 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can kaybı bilgisi ulaştığını söyledi.

Valilik Kriz Merkezi'nde bulunduğunu ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Öztürk, "Merkeze bağlı Çaldağ'da 3 kayıp, kesin olmamakla birlikte Espiye ve Tirebolu ilçelerinden de heyelan sonucu birer vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. İçişleri bakan yardımcımız bölgeye geliyor" dedi.

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Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: 'Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can...

Kaynak: İHA

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