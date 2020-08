Son dakika haberleri | AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can... Son dakika gündem haberi: AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can kaybımız var" AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun il merkezi ve hemen hemen tüm ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası kendilerine 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can...

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Selde 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can kaybımız var" GİRESUN - AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun il merkezi ve hemen hemen tüm ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası kendilerine 3 kayıp ve kesin olmamakla birlikte 2 can kaybı bilgisi ulaştığını söyledi. Valilik Kriz Merkezi'nde bulunduğunu ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Öztürk, "Merkeze bağlı Çaldağ'da 3 kayıp, kesin olmamakla birlikte Espiye ve Tirebolu ilçelerinden de heyelan sonucu birer vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. İçişleri bakan yardımcımız bölgeye geliyor" dedi. Kaynak: İHA