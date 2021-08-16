Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sel felaketinden etkilenen Özlüce köyünde incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sel felaketinden etkilenen Özlüce köyünde incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sel felaketinden etkilenen Özlüce köyünde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde incelemelerde bulundu.

Yıldırım, Zarbana Çayı'nın taşması sonucu sular altında kalan köyü gezerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçeye koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Salih Ayhan'dan yapılan çalışmalar ve arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Yıldırım, köydeki incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.

Dağlardan inen sellerin köyün denizle buluştuğu bölgede çok büyük bir taşkın meydana getirdiğini ifade eden Yıldırım, devletin güçlü olduğunu, yaraların en kısa zamanda sarılacağını vurguladı.

Binali Yıldırım, "Bakın son 20 gündür yangınlarla, sel felaketiyle büyük bir mücadele veriyoruz. Hamdolsun bu mücadelede milletimiz bütün gücüyle yanımızda, duasıyla desteğiyle yanımızda. Yıkılan evlerin yenisi yapılır, yıkılan yolların daha güzeli yapılır. Ama giden canlar geri gelmez. Dolayısıyla ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, kalanlarımıza sağlık, afiyet diliyoruz." dedi.

Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren devletin seferber olduğunu, çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bundan sonra artık yaraları sarma vaktidir. Balçıkların temizlenmesi, evlerin tekrar eski haline getirilmesi, yolların yapılması ve böylece hayatın normale dönmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Hatta İçişleri Bakanlığımız AFAD marifetiyle ehil, bu konuda daha önce tecrübe yaşamış il valilerimizi de bu selden etkilenen yerlere görevlendirdi. Sivas Valimiz Salih Bey de burada, İnebolu, Özlüce ve köyleriyle ilgili çalışmaların başında, Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla ve bütün ilgili kurumlarla bu işin koordinasyonunu yapıyor ve bu şekilde de inşallah derleyip toparlamış olacağız. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah böylesine görünür görünmez kazadan afattan muhafaza eylesin milletimizi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım

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Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sel felaketinden etkilenen Özlüce köyünde incelemelerde bulundu - Haberler
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