Son dakika haberleri! Ahırda elektrik akımına kapılıp, öldü
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Son dakika haberleri! Ahırda elektrik akımına kapılıp, öldü

22.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:09
Son dakika haberleri! Ahırda elektrik akımına kapılıp, öldü

Son dakika haberler... KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ahırda süt sağım makinesini kullanırken, elektrik akımına kapılan Suna Şener (49) yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ahırda süt sağım makinesini kullanırken, elektrik akımına kapılan Suna Şener (49) yaşamını yitirdi. 

Olay, saat 01.00 sıralarında, Şinasi Mahallesi 93007'nci Sokak'ta meydana geldi. Suna Şener, dün akşam saatlerinde ahırdaki büyükbaşların sütünü sağacağını ardından da komşularını ziyarete gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Onur Şener, gece annesi Suna Şener'in eve gelmemesi üzerine komşularına bakmak için evden çıktı. Onur Şener, bu sırada ahırdaki sağım makinesinin çalıştığını duydu. İçeri giren Şener, annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Suna Şener'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinde Şener'in, süt sağım makinesini kullanırken, elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Suna Şener'in cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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