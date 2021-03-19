Son dakika haberleri: Ağrı'da Çanakkale Şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Son dakika haberleri... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla Ağrı Müftülüğü tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla Ağrı Müftülüğü tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

İl Müftülüğünce Ağrı Merkez Camii'nde korona virüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen Mevlid-i Şerif programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak mevlit ve ilahi okumalarıyla devam etti.

Program İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı'nın şehitler için yaptığı dua sonrası kılınan öğle namazıyla son buldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı