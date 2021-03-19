Son dakika haberleri: Ağrı'da Çanakkale Şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi
19.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:19
Son dakika haberleri... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla Ağrı Müftülüğü tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla Ağrı Müftülüğü tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
İl Müftülüğünce Ağrı Merkez Camii'nde korona virüs tedbirlerine riayet edilerek düzenlenen Mevlid-i Şerif programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak mevlit ve ilahi okumalarıyla devam etti.
Program İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı'nın şehitler için yaptığı dua sonrası kılınan öğle namazıyla son buldu. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı