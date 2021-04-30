Son dakika haberleri! Ağaca çıkan kedisini yöresel şive ile talimatlar vererek indirdi
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Son dakika haberleri! Ağaca çıkan kedisini yöresel şive ile talimatlar vererek indirdi

Anadolu Ajansı / Orhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dut ağacına çıkan kedinin sahibinin kurduğu diyalogla kurtarılması cep telefonuyla kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dut ağacına çıkan kedinin sahibinin kurduğu diyalogla kurtarılması cep telefonuyla kaydedildi.

Karahayıt Mahallesi'nde işlettiği pansiyonun bahçesindeki dut ağacına çıkan kedisinin mahsur kaldığını gören Orhan Yıldız, 3 aylık yavru kediyi kurtarmak istedi.

Yıldız'ın yöresel şive ile talimatlar vererek kedinin ağaçtan inmesini sağlaması ve kurduğu diyalog dikkat çekti.

Yıldız, Ege şivesiyle konuşup diyalog kurduğu kedisine talimat vermesini ve küçük hayvanın aşağı inmesini cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, kedinin ağaçta mahsur kaldığını gören Yıldız'ın, "Pamuk bu yanna gel bu yanna, itfaiye çağıralım mı, ge bura, inemicen yere niye çıkıyon sen. Gırarım bi yerini bak, ge bura. Gel gel bu tarafa sola gel, bu yanna gel. Sağına gel, ule hura gel. Sen niye çıktın ora, bak Pamuk yanlış anlama, ayağı koy ora, şuna gel, önkü dala gel. Ağır ağır geri geri gel. Tamam geri gel, tutarım beni seni, korkma bağırma, orada dal var bak, gel aferin. Tutcam seni gel. Çıkma bir daha öyle yere." diye konuşması yer alıyor.

Son dakika haberleri! Ağaca çıkan kedisini yöresel şive ile talimatlar vererek indirdi
Son dakika haberleri! Ağaca çıkan kedisini yöresel şive ile talimatlar vererek indirdi
Son dakika haberleri! Ağaca çıkan kedisini yöresel şive ile talimatlar vererek indirdi
Son dakika haberleri! Ağaca çıkan kedisini yöresel şive ile talimatlar vererek indirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yılmaz

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