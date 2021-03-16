Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı
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Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

16.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:18
Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haber... ARDAHAN'da, ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dallarına takılan, 7 metre yükseklikteki güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

ARDAHAN'da, ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dallarına takılan, 7 metre yükseklikteki güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'ndaki ağacın dallarına takılan güvercinin çırpındığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Ardahan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 7 metre yükseklikteki güvercine yangın merdiveniyle ulaştı. Ayağındaki ip ağaca dolandığı için uçamadığı anlaşılan güvercin, bulunduğu yerden kurtarıldı. İpin çakı ile kesilmesinin ardından güvercin, doğaya bırakıldı.


Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz BAŞLI

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