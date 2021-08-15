Son dakika haberleri | Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kabil'e saldırı düzenlenmeyeceğini ve Taliban'la güç değişiminin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.
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Son dakika haberleri | Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kabil'e saldırı düzenlenmeyeceğini ve Taliban'la güç değişiminin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Son dakika haberleri | Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kabil'e saldırı düzenlenmeyeceğini ve Taliban'la güç değişiminin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kabil'e saldırı düzenlenmeyeceğini ve Taliban'la güç değişiminin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kabil'e saldırı düzenlenmeyeceğini ve Taliban'la güç değişiminin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ise ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve üst düzey NATO yetkilileriyle görüştüğü belirtildi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kabil'e saldırı düzenlenmeyeceğini ve Taliban'la güç değişiminin barışçıl bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu. - Haberler
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