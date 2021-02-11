AFAD ile ASELSAN arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzaladı
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AFAD ile ASELSAN arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzaladı

11.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:35

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzaladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ASELSAN arasında "Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü" imzaladı.

AFAD Başkanlığında gerçekleşen imza törenine, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş ile diğer ilgiler katıldı.

AFAD Başkan Yardımcısı Bozkurt, imza töreni öncesi yaptığı konuşmada, bu yılın "Afet Eğitim Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, toplumun tüm kesimleri, kamu kurumları, yerel yönetim ve üniversitelere ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat ederek, afet farkındalık eğitimlerini yıl boyunca sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Bozkurt, afet farkındalığı eğitimleri konusunda iş birliklerini sürdüreceklerini ifade etti.

ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Hakan Karataş da böyle bir projede bulundukları için onur duyduklarını dile getirdi.

Yaptığı çalışmalardan dolayı AFAD'a teşekkür eden Karataş, ASELSAN olarak AFAD'ın yaptığı tüm projelerde paydaş olmak için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından Bozkurt ile Karataş protokolü imzaladı.

ASELSAN personeli AFAD gönüllülük sistemine teşvik edilecek

Protokol kapsamında, ASELSAN personelinin AFAD gönüllülük sistemine katılması teşvik edilecek, isteklilerin AFAD gönüllüsü olması için destek verilecek.

Eğitimler ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılacak tüm yazılı, görsel, işitsel materyalin tasarım ve içeriği AFAD tarafından hazırlanacak.

İki kurum arasında uzaktan/yüz yüze gerçekleşecek eğitimlerin organizasyonu yapılacak, teknik altyapı ve ekipman sağlanacak.

AFAD ile ASELSAN arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı
AFAD ile ASELSAN arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı
AFAD ile ASELSAN arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı
AFAD ile ASELSAN arasında 'Afet Farkındalık Eğitimleri İş Birliği Protokolü' imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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