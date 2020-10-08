Son dakika haberleri: Adıyaman'da Kovid-19 denetimi

Son dakika haberler: Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, Hoca Ömer Mahallesi, Buhara, Harıkçı Caddesi ve Sümer Meydanı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında incelemelerde bulundu.

Çuhahdar, esnafla görüşerek, tedbirlere özen gösterilmesini istedi.

Çuhadar, vatandaşlara sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik konularında uyarılarda bulundu, maske dağıttı.

Çuhadar esnafı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için zaman zaman ziyaret ettiklerini belirterek, vatandaşları ve esnafı duyarlı olmaya davet ettiklerini kaydetti.

Çuhadar'a incelemeleri sırasında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Zafer Yenen ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül