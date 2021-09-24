Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi - Haberler
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Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi

Bir son dakika haberine göre Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanları inceledi.

OSMANİYE (AA) - Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören alanları inceledi.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bölge Müdürü Yılmaz, Karatepe mevkisinde yanık sahada incelemede bulundu.

Zarar gören ağaçların ekonomiye kazandırılacağını belirten Yılmaz, yeniden yeşillendirme çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Osmaniye'deki yangında yanan alanları inceledi - Haberler
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