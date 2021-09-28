Son dakika haberleri... Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Baro Başkanı Samih Gökayaz'ı ziyaret etti - Haberler
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Son dakika haberleri... Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Baro Başkanı Samih Gökayaz'ı ziyaret etti

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Baro Başkanı Samih Gökayaz'ı ziyaret etti

Son dakika haberi... ??????? Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ı ziyaret etti.

ADANA (AA) - ??????? Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ı ziyaret etti.

İnci, ziyarette yaptığı açıklamada kurumlar arası dayanışmaya önem verdiklerini belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Gökayaz da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirerek, İnci'ye ve emniyet teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri... Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Baro Başkanı Samih Gökayaz'ı ziyaret etti - Haberler
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