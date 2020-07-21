Son dakika haberleri! Adana Dayısının sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuğu genç, ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Adana Dayısının sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuğu genç, ağır yaralandı

Son dakika habere göre Dayısının sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuğu genç, ağır yaralandıADANA'da dayısı Ali Y.'nin tabancalı saldırısına uğrayan Nuri Can K. (21), göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Son dakika haberleri! Adana Dayısının sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuğu genç, ağır yaralandı
21.07.2020 07:02 | Son Güncelleme: 21.07.2020 07:47

Dayısının sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuğu genç, ağır yaralandı

ADANA'da dayısı Ali Y.'nin tabancalı saldırısına uğrayan Nuri Can K. (21), göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla sokakta gezen Nuri Can K., iddiaya göre aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan dayısı Ali Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nuri Can K., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli dayı Ali Y. ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşı tarafından motosiklet ile yakındaki bir tıp merkezine götürülen Nuri Can K., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli Ali Y.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı Spor
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü Spor
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü Spor
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu? Güncel
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı Spor
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında...
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Kısa vadeli dış borç stoku mayısta 123,5 milyar dolara geriledi
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
ASELSAN'ın geliştirdiği milli telsizin ilk teslimatı TSK'ya yapıldı
ASELSAN'ın geliştirdiği milli telsizin ilk teslimatı TSK'ya yapıldı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu: Kitabı yazılmalı, okullara verilmeli
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Pilotluk eğitimi için 400 ile 700 bin TL arasında masraf yapan öğrenciler 26 bin TL maaşla işe başlıyorlar
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Ece Erken Ozan Güven Selçuk Yöntem
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Adana Dayısının sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuğu genç, ağır yaralandı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 07:47:22. #1.15#
title