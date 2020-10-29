Son dakika haberleri! Adana'dan gelip Çankırı'daki eşini öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri! Adana'dan gelip Çankırı'daki eşini öldüren zanlı tutuklandı

29.10.2020 02:17 | Son Güncelleme: 29.10.2020 02:20
Son dakika haberleri! Adana'dan gelip Çankırı'daki eşini öldüren zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Çankırı'da, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Çankırı'da yaşayan boşanma aşamasındaki Gülay A'yı (40) tabancayla öldürüp Adana'ya dönerek teslim olan Mesut A, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne giden Mesut A, Çankırı'da yaşayan eski eşi Gülay A'yı (40) tabancayla öldürüp kente döndüğünü söyleyerek teslim olmuş, bunun üzerine Adana Emniyeti'nin durumu bildirdiği Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaypazarı Mahallesi Yapraklı Bulvarı'ndaki evinde Gülay A'nın cansız bedenini bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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