Son dakika haberleri! Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

13.10.2020 17:53 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:56
Son dakika haberleri! Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Murat Öcal idaresindeki 01 BOB 38 plakalı otomobil, Merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Ekrem Kavak yönetimindeki 01 ZF 447 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Kavak ağır yaralandı.

Kazanın olduğu yere giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ekrem Kavak'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Kavak, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer sürücü Öcal da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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