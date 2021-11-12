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Son dakika haberleri! Adana'da sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Adana'da sahte içki operasyonu

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir evde yapılan aramada bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.

ADANA (İHA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir evde yapılan aramada bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Yumurtalık'ın Yeşilköy Mahallesi'nde C.Ö. isimli şahsın ikametinde sahte içki bulundurduğu bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.

C.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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