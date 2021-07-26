Son dakika haberleri: Adana'da bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri: Adana'da bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri: Adana'da bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, borç meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan R.T. (20) ve O.K. (26) ile Yunus Yiğit (28) konuşmak için Çamlıbel Mahallesi'nde buluştu.

Burada çıkan kavgada, R.T'nin pompalı tüfekle ateş ettiği Yunus Yiğit ağır yaralandı.

Şüpheliler R.T. ve O.K. olay yerinden kaçtı, Yunus Yiğit kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlılar R.T. ve O.K'yi saklandıkları İncirlik Yeni Mahalle'deki evde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberleri: Adana'da bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: Adana'da bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: Adana'da bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü, olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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